Экс-игрок сборной СССР и России Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Александра Соболева и полузащитника Романа Зобнина в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).

— Соболев той игрой, которую показал с «Бенфикой», доказал, что он достоин сборной Карпина?

— Он хоть как-то цеплялся за мяч, старался. Порой у него даже выходили неплохие атаки: подходы были, но без окончания. В принципе он сыграл по своим силам, очень много делал черновой работы. Он мне понравился.

— Если сравнивать с Дзюбой, кто пока выигрывает конкуренцию?

— Сейчас сложно ответить на этот вопрос. Не могу судить по одной игре, но с «Бенфикой» он мне понравился.

— Так же ли вы довольны игрой Зобнина?

— Ему сейчас очень сложно в психологическом плане после чемпионата Европы. Зобнин потерялся, ему надо или дать немножко отдохнуть, или чисто психологически поддержать, потому что на поле его не видно. Видно только, что он не очень хорошо себя чувствует, как будто не в своей тарелке. После Дании все косо смотрят на него, все говорят о нем, но это футбол, здесь очень важно быть психологически устойчивым. К примеру, Бэкхем, когда играл с Аргентиной, получил красную, его вся Англия ненавидела, но потом он вышел, начал играть. Да, сначала под свист трибун, но потом его все полюбили, когда он начал здорово играть за сборную. Зобнина жалко, но в футболе все ошибаются.