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«Спартак» и Соболев близки к продлению контракта

12:20
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» близок к продлению контракта с форвардом Александром Соболевым. Игроку будут предложены улучшенные условия.

Нынешнее соглашение 24-летнего форварда с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года.

За «Спартак» он играет с 2020 года, куда перешел из «Крыльев Советов». В составе московской команды он провел 40 матчей во всех турнирах и забил 19 мячей.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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