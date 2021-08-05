«Спартак» и Соболев близки к продлению контракта
12:20
Как стало известно «СЭ», «Спартак» близок к продлению контракта с форвардом Александром Соболевым. Игроку будут предложены улучшенные условия.
Нынешнее соглашение 24-летнего форварда с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года.
За «Спартак» он играет с 2020 года, куда перешел из «Крыльев Советов». В составе московской команды он провел 40 матчей во всех турнирах и забил 19 мячей.
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