Канчельскис: «Если «Спартак» — чемпион, то они должны рвать всех, как это было в 90-е годы с Романцевым»
Экс-игрок сборной СССР и России Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Спартака» в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).
— Руй Витория в предматчевой пресс-конференции сказал, что для игры с «Бенфикой» четыре дня — это мало. Можно сказать, что подстелил соломку или это действительно мало времени для подготовки против соперника такого уровня?
— На всех углах кричат, что «Спартак» должен быть чемпионом. Если они чемпионы, то должны рвать всех, как это было в 90-е годы с Романцевым. Что вы сейчас говорите — четыре дня, три дня мало. Не тренируйтесь тогда, выходите на поле без тренировки и играйте.
— Оправдали ли себя Хендрикс и Рассказов в стартовом составе?
— Как они могут себя оправдать, проиграв 0:2? Никак. Айртон в первом тайме все время бегал вперед, а во втором через его фланг два гола забили. Ты защитник, должен обороняться, твоя задача — сыграть на ноль, а он побежал атаковать. Айртон что ли через игру забивает? Если б он был Роберто Карлосом, я бы еще понимал, но второй тайм он полностью провалил.
Ответный матч «Спартака» против «Бенфики» состоится в Португалии 10 августа.
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