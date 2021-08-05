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Канчельскис: «Если «Спартак» — чемпион, то они должны рвать всех, как это было в 90-е годы с Романцевым»

09:00
Игроки «Спартака» и Руй Витория после матча с «Бенфикой». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Спартака» и Руй Витория после матча с «Бенфикой». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-игрок сборной СССР и России Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Спартака» в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).

4&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2.«Спартаку» надо заканчивать говорить, что это великая команда, которая борется за первые места". Канчельскис — о поражении красно-белых

— Руй Витория в предматчевой пресс-конференции сказал, что для игры с «Бенфикой» четыре дня — это мало. Можно сказать, что подстелил соломку или это действительно мало времени для подготовки против соперника такого уровня?

— На всех углах кричат, что «Спартак» должен быть чемпионом. Если они чемпионы, то должны рвать всех, как это было в 90-е годы с Романцевым. Что вы сейчас говорите — четыре дня, три дня мало. Не тренируйтесь тогда, выходите на поле без тренировки и играйте.

— Оправдали ли себя Хендрикс и Рассказов в стартовом составе?

— Как они могут себя оправдать, проиграв 0:2? Никак. Айртон в первом тайме все время бегал вперед, а во втором через его фланг два гола забили. Ты защитник, должен обороняться, твоя задача — сыграть на ноль, а он побежал атаковать. Айртон что ли через игру забивает? Если б он был Роберто Карлосом, я бы еще понимал, но второй тайм он полностью провалил.

Ответный матч «Спартака» против «Бенфики» состоится в Португалии 10 августа.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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