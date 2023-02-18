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Сегодня, 22:23

Канчельскис — о российских паспортах Малкома и Клаудиньо: «Пускай получают, какие проблемы»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.

«Пускай получают гражданство, какие проблемы. Если они хотят, то пускай делают. Их возможное выступление за нашу сборную никак не повлияет. Если главный тренер захочет их увидеть в команде, пускай вызывает. Не захочет — не будет. Будут соответствовать уровню, будут вызываться. Не вижу в этом никаких проблем», — сказал Канчельскис «СЭ».

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 25-летний форвард забил 15 голов и сделал 7 результативных передач в 23 матчах за команду во всех турнирах.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. В этом сезоне у 26-летнего полузащитника 3 гола и 8 результативных передач в 19 играх за сине-бело-голубых.

Оба футболиста являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

Андрей Канчельскис
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сборная России по футболу
ФК Зенит
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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