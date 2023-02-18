Булыкин: «Мне интересно, как сложится судьба «Локомотива» после возобновления чемпионата»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил работу клуба в зимнее трансферное окно.

«Мне интересно, как сложится судьба «Локомотива» после возобновления чемпионата. Клуб совершил хорошие трансферы. Как мне кажется, все должно получиться», — сказал Булыкин «Чемпионату».

В зимнее трансферное окно состав «Локомотива» пополнили Сергей Пиняев и Максим Глушенков (оба — «Крылья Советов»), Илья Лантратов («Химки»), Херман Конти («Бенфика»), Игорь Смольников и Артем Дзюба (оба — свободные агенты).

После 17 матчей «Локомотив» набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице РПЛ 14-е место.