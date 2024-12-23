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Сегодня, 19:40

Камоцци заявил, что «Спартаку» нужен опытный спортивный директор

Алина Савинова
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Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци отметил, что «Спартаку» нужно серьезно подойти к выбору нового спортивного директора.

«Спартаку» следует серьезно подойти к выбору нового спортивного директора. Им нужен сильный и опытный специалист. Надеюсь, руководство сделает правильный выбор», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После ухода Томаша Амарала из «Спартака» в ноябре 2024 года ключевые обязанности спортивного директора были переданы его помощнику Жоакиму Пинту.

Ранее «СЭ» стало известно, что одним из главных кандидатов на пост спортивного директора московского клуба является Фрэнсис Кагигао из «Галатасарая».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

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Данила Прохин

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