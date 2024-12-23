Камоцци заявил, что «Спартаку» нужен опытный спортивный директор

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци отметил, что «Спартаку» нужно серьезно подойти к выбору нового спортивного директора.

«Спартаку» следует серьезно подойти к выбору нового спортивного директора. Им нужен сильный и опытный специалист. Надеюсь, руководство сделает правильный выбор», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После ухода Томаша Амарала из «Спартака» в ноябре 2024 года ключевые обязанности спортивного директора были переданы его помощнику Жоакиму Пинту.

Ранее «СЭ» стало известно, что одним из главных кандидатов на пост спортивного директора московского клуба является Фрэнсис Кагигао из «Галатасарая».