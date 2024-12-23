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Сапета: «Удивляюсь, как футболистов разводят на огромные бабки. Такие деньги страшно переложить из руки в руку, а они отдают чужим людям»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета высказал мнение о случаях мошенничества в отношении футболистов.

«У меня есть бизнес — небольшой ресторан в Саратове и еще одно предприятие, но всем рулит отец. Слава богу, он был рядом, когда на меня свалились большие деньги, — всегда подсказывал куда лучше вложиться, чуйка никогда не обманывала. Когда меня просили определенную сумму на какие-то сомнительные истории, я шел за советом к отцу.

Именно поэтому меня ни разу в жизни не кинули. Сильно удивляюсь, когда читаю, как некоторых футболистов разводят на огромные бабки. Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям», — цитирует футболиста Sport24.

35-летний Сапета с минувшего лета играет за «Пари НН-2», который выступает во второй лиге Б. Полузащитник также известен по игре за раменский «Сатурн», «Урал», «Ростов» и «Нижний Новгород».

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Источник: Sport24
Александр Сапета
Футбол
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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