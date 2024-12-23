Ещенко считает, что в «Химках» сейчас собран неплохой коллектив

Экс-защитник сборной России Андрей Ещенко оценил игру «Химок» в текущем сезоне РПЛ.

«Вижу, что у «Химок» неплохая атака. Есть хорошие имена: и Бакаев, и Заболотный. Антон — опытный футболист, который умеет распоряжаться своими моментами. Так что в Подмосковье сейчас собран неплохой коллектив, который может показывать результат», — сказал Ещенко Metaratings.ru.

После 18 туров химчане занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 16 очков.