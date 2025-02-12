Ерохин: «Выигрывать чемпионат за 2-3 тура до конца не менее приятно»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил, что выигрывать золотые медали за три тура до конца чемпионата не менее приятно.

«Эмоции, действительно, были сильные, но, как я уже говорил в одном из интервью, выигрывать чемпионат за 2-3 тура до конца не менее приятно, когда ты можешь играть последние матчи в качестве чемпиона, это тоже классные ощущения! Но каждый сезон складывается по-разному, и как будет в этом предугадать сложно. И мы готовимся к нему с огромной мотивацией и желанием показывать качественный футбол и добиваться побед», — цитирует «РБ Спорт» Ерохина.

После 18 туров «Краснодар» идет на первом месте, а «Зенита» — на втором. У обеих команд по 39 очков.