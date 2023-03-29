Камоцци: «Дзюба заслужил звание лучшего игрока месяца чемпионата России»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в марте.

«Дзюба заслужил звание лучшего игрока месяца чемпионата России, я согласен с итогами голосования. В марте Дзюба принес много пользы «Локомотиву». Хорошо, что Артем вернулся в РПЛ, он большой игрок, который не должен оставаться без команды», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Сегодня, 29 марта, Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ в марте. В текущем месяце 34-летний форвард провел за «Локомотив» 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.