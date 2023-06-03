Бушманов заявил, что ЦСКА имеет больше всех шансов на серебряные медали РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА Евгений Бушманов поделился ожиданиями от борьбы за медали в последнем туре РПЛ.

«Матч «Крылья Советов» — «Спартак» — важный для обоих клубов. Безусловно, будет непростая игра. Очевидно, что у команды Абаскаля весной произошел спад. Скорее всего, «Спартак» будет контролировать игру, а «Крылья» постараются играть в комбинационный футбол, когда перехватят мяч. Последний тур покажет, кто больше заслужил попасть в тройку. Но и ЦСКА, и «Спартак», и «Ростов» заслужили медали. У армейцев все в их руках, поэтому у них больше шансов завоевать серебро», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Перед заключительным туром РПЛ ЦСКА идет на втором месте, опережая «Спартак» на одно очко. «Ростов» идет на четвертом месте с отставанием от армейцев в два очка. Все матчи 30-го тура чемпионата России состоятся 3 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени.