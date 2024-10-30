Камоцци: «Надеюсь, что «Спартак» обыграет ЦСКА»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил шансы красно-белых в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Надеюсь, что «Спартак» выиграет. Это же дерби, нельзя просто выйти поиграть в футбол, необходимо именно победить. Сможет ли Шамар Николсон забить в дерби? Он мне не нравится, все знают, что я о нем думаю, повторять не буду», — приводит Metaratings.ru слова Камоцци.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в субботу, 2 ноября, и начнется в 20:45.