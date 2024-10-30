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Сегодня, 16:14

Игрок «Пари НН» — о свадьбе Калинской и Синнера: «Все слухи»

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Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский заявил, что информация о свадьбе его сестры Анны Калинской с итальянцем Янником Синнером не соответствует действительности.

«Как прошло знакомство с Синнером? Несколько раз перекинулись парой сообщений, не больше. Информация о свадьбе Анны и Янника? Все слухи.

Не скажу, что пристально следил за теннисом, но сейчас некоторые матчи смотрю, болею за Янника. Синнер или Медведев? Тяжелый вопрос. Не знаю, за кого болел бы», — приводит слова Калинского Sport24.

Ранее стало известно, что Калинская и Синнер находятся в романтических отношениях.

Источник: Sport24
Николай Калинский
Анна Калинская
Янник Синнер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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 7
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Краснодар

 7
П
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Зенит

 6
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Локомотив

 6
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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