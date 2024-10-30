Сергей Степашин: «В советском футболе пенальти ставили за игру рукой. А сейчас ничего не понятно»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» заявил, что не понимает некоторых судейских трактовок.

— Почему судейский департамент у нас опять возглавляет иностранец? Неужели своих кадров нет?

— И для меня загадка! Но я немного о другом. Когда человек получает высокую должность и в течение полугода не принимает организационных решений, то окружение тебя так полюбит, что ты будешь всегда защищать их интересы. Повторюсь, ошибиться может каждый. Но вы слышали, чтобы хоть кто-то из наших рефери когда-то извинился? Не было такого! Да и с пенальти пора уже разобраться.

— Что вы имеете в виду?

— В советском футболе пенальти ставился за игру рукой. Именно за игру, а не за попадание мяча в руку. Сейчас ничего не понятно... Или игрокам руки отрубить, что ли? Я сам легкой атлетикой занимался, бегал по показателям мастера спорта. Ты когда бежишь, не можешь же руки к телу привязать, правильно?

После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (33 очка) лидирует в чемпионате России.

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