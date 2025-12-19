Ротенберг проведет в «Локомотиве» финансовый аудит

Как стало известно «СЭ», генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг инициировал проведение финансового аудита в клубе. Проверка будет проведена во всех подразделениях.

12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту Владимира Леонченко, который работал гендиректором «Локомотива» с декабря 2020 года.

С 2022 года Борис Ротенберг работал в менеджменте клуба в качестве руководителя департамента молодежного футбола.