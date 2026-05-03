Камано верит в сохранение «Сочи» в РПЛ

Полузащитник «Сочи» Франсуа Камано в разговоре с «СЭ» высказался о будущем клуба.



— Реально ли остаться в Премьер-лиге?



— Да, у нас была хорошая серия из трех побед. К сожалению, мы проиграли «Динамо». Сейчас нужно каждый оставшийся матч проводить на пределе и набирать максимум очков. А в конце уже посмотрим, к чему это приведет.



— Как вообще появился вариант с твоим переходом «Сочи»?



— Мы договорились о переходе достаточно поздно. Когда я приехал, команда уже провела несколько туров. Потребовалось время на адаптацию, это всегда непросто. Сейчас стараюсь как можно быстрее набрать оптимальную форму и вернуться на свой лучший уровень.



— До этого ты играл в «Локомотиве», теперь — в «Сочи». Это был осознанный шаг, чтобы продолжить карьеру именно в России?



— Первый опыт в «Локомотиве» получился вполне удачным. Я быстро адаптировался, все складывалось неплохо. Потом уехал в Саудовскую Аравию. А возвращение в РПЛ — это снова перестройка. Нужно заново привыкать к команде и лиге, потому что чемпионат здесь очень быстрый и физически затратный. Но я в «Сочи», и до конца сезона буду выкладываться по полной.



— Если клуб все же покинет РПЛ, ты останешься в «Сочи»?



— Сейчас все мысли только о концовке. У нас впереди еще три игры. Будем биться в каждом матче, а потом уже станет ясно, как все сложится, — сказал Камано «СЭ».



После 27 туров чемпионата России «Сочи» занимает 16-е место с 18 очками.