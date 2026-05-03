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3 мая, 11:50

Камано верит в сохранение «Сочи» в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Сочи» Франсуа Камано в разговоре с «СЭ» высказался о будущем клуба.

— Реально ли остаться в Премьер-лиге?

— Да, у нас была хорошая серия из трех побед. К сожалению, мы проиграли «Динамо». Сейчас нужно каждый оставшийся матч проводить на пределе и набирать максимум очков. А в конце уже посмотрим, к чему это приведет.

— Как вообще появился вариант с твоим переходом «Сочи»?

— Мы договорились о переходе достаточно поздно. Когда я приехал, команда уже провела несколько туров. Потребовалось время на адаптацию, это всегда непросто. Сейчас стараюсь как можно быстрее набрать оптимальную форму и вернуться на свой лучший уровень.

— До этого ты играл в «Локомотиве», теперь — в «Сочи». Это был осознанный шаг, чтобы продолжить карьеру именно в России?

— Первый опыт в «Локомотиве» получился вполне удачным. Я быстро адаптировался, все складывалось неплохо. Потом уехал в Саудовскую Аравию. А возвращение в РПЛ — это снова перестройка. Нужно заново привыкать к команде и лиге, потому что чемпионат здесь очень быстрый и физически затратный. Но я в «Сочи», и до конца сезона буду выкладываться по полной.

— Если клуб все же покинет РПЛ, ты останешься в «Сочи»?

— Сейчас все мысли только о концовке. У нас впереди еще три игры. Будем биться в каждом матче, а потом уже станет ясно, как все сложится, — сказал Камано «СЭ».

После 27 туров чемпионата России «Сочи» занимает 16-е место с 18 очками.

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Франсуа Камано
ФК Сочи
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
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 1 1 0
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Оренбург

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