Карпукас: «Если бы все зависело от Галактионова, то он бы хотел, чтобы Баринов и Миранчук остались»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе Дмитрия Баринова и Антона Миранчука из клуба.

— Есть мнение, что Галактионову нужна раздевалка послушных ребят, без лидеров. Что можешь сказать по этому поводу?

— Если бы все зависело от Михаила Михайловича, то он бы хотел, чтобы Баринов и Миранчук остались. Такими футболистами не надо разбрасываться. Их уход — это не позиция главного тренера.



— А чья это позиция?



— Много нюансов, по которым не договорились. Это футбол, такое бывает.



После 28 матчей «Локомотив» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.