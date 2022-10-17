Игнатьев считает, что ЦСКА был более уверенным в матче против «Спартака»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ, в котором красно-белые играли с ЦСКА (2:2).

«Умелая игра, в которой было стремление не проиграть, добиться победы. Красно-белые сделали все, чтобы предстать хорошо перед своим болельщиком и двинуться в погоню за «Зенитом». «Спартак» никак не уступил ЦСКА в плане игровой готовности. Но уверенней себя чувствовали армейцы — за счет психического состояния «Спартака» матч сыграли вничью», — сказал Игнатьев «СЭ».

Также Игнатьев отметил игру Зиньковского.

«В такой игре, в таком накале выходить крайне сложно. Он справился с волнением. В некоторых эпизодах Зиньковский вел себя мастерски. Забитый мяч говорит о том, что у этого игрока огромный потенциал. Придет время, и он станет игроком со своим фирменным знаком», — добавил Игнатьев.

16 октября в матче ЦСКА — «Спартак» в составе красно-белых голы забили Александр Соболев и Антон Зиньковский. За армейцев дубль оформил Федор Чалов.

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.