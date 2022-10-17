Игнатьев считает, что ЦСКА был более уверенным в матче против «Спартака»
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ, в котором красно-белые играли с ЦСКА (2:2).
«Умелая игра, в которой было стремление не проиграть, добиться победы. Красно-белые сделали все, чтобы предстать хорошо перед своим болельщиком и двинуться в погоню за «Зенитом». «Спартак» никак не уступил ЦСКА в плане игровой готовности. Но уверенней себя чувствовали армейцы — за счет психического состояния «Спартака» матч сыграли вничью», — сказал Игнатьев «СЭ».
Также Игнатьев отметил игру Зиньковского.
«В такой игре, в таком накале выходить крайне сложно. Он справился с волнением. В некоторых эпизодах Зиньковский вел себя мастерски. Забитый мяч говорит о том, что у этого игрока огромный потенциал. Придет время, и он станет игроком со своим фирменным знаком», — добавил Игнатьев.
16 октября в матче ЦСКА — «Спартак» в составе красно-белых голы забили Александр Соболев и Антон Зиньковский. За армейцев дубль оформил Федор Чалов.
«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1