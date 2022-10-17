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Игнатьев считает, что ЦСКА был более уверенным в матче против «Спартака»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ, в котором красно-белые играли с ЦСКА (2:2).

«Умелая игра, в которой было стремление не проиграть, добиться победы. Красно-белые сделали все, чтобы предстать хорошо перед своим болельщиком и двинуться в погоню за «Зенитом». «Спартак» никак не уступил ЦСКА в плане игровой готовности. Но уверенней себя чувствовали армейцы — за счет психического состояния «Спартака» матч сыграли вничью», — сказал Игнатьев «СЭ».

Также Игнатьев отметил игру Зиньковского.

«В такой игре, в таком накале выходить крайне сложно. Он справился с волнением. В некоторых эпизодах Зиньковский вел себя мастерски. Забитый мяч говорит о том, что у этого игрока огромный потенциал. Придет время, и он станет игроком со своим фирменным знаком», — добавил Игнатьев.

16 октября в матче ЦСКА — «Спартак» в составе красно-белых голы забили Александр Соболев и Антон Зиньковский. За армейцев дубль оформил Федор Чалов.

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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