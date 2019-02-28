Календарь премьер-лиги. Как он выглядит после всех переносов

Чемпионат России по футболу возобновится после зимней паузы 1 марта. 18-й тур откроется матчем "Оренбург" – "Анжи". Встреча между "Арсеналом" и ЦСКА была перенесена в Грозный из-за плохого состояния поля в Туле. Кроме того, матч 19-го тура "Динамо" – "Спартак" будет проведен не на новой арене бело-голубых, как это планировалось изначально, а в другом месте. Причиной переноса стало также плохое состояние газона.

"СЭ" приводит полностью весь календарь на март.

18-й тур

1 марта

"Оренбург" – "Анжи".

2 марта

"Урал" – "Зенит"

"Арсенал" – ЦСКА (встреча пройдет в Грозном)

"Локомотив" – "Крылья Советов"

"Рубин" – "Ахмат"

3 марта

"Уфа" – "Динамо"

"Енисей" – "Ростов" (встреча пройдет в Сочи)

"Спартак" – "Краснодар"

19-й тур

9 марта

"Крылья Советов" – "Енисей"

ЦСКА – "Рубин"

10 марта

"Зенит" – "Уфа"

"Динамо" – "Спартак" (место неизвестно - возможно, Химки)

"Анжи" – "Локомотив"

11 марта

"Ростов" – "Арсенал"

"Краснодар" – "Оренбург"

20-й тур

15 марта

"Анжи" – "Крылья Советов"

16 марта

"Оренбург" – "Динамо"

"Урал" – ЦСКА

"Рубин" – "Ростов"

"Арсенал" – "Енисей"

17 марта

"Уфа" – "Ахмат"

"Локомотив" – "Краснодар"

"Спартак" – "Зенит"

21-й тур

29 марта

"Крылья Советов" – "Арсенал"

30 марта

"Енисей" – "Рубин"

"Динамо" – "Локомотив"

"Ахмат" – "Спартак"

"Ростов" – "Урал"

31 марта

"Зенит" – "Оренбург"

ЦСКА – "Уфа"

"Краснодар" – "Анжи"

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