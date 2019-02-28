Календарь премьер-лиги. Как он выглядит после всех переносов

Чемпионат России по футболу возобновится после зимней паузы 1 марта. 18-й тур откроется матчем "Оренбург" – "Анжи". Встреча между "Арсеналом" и ЦСКА была перенесена в Грозный из-за плохого состояния поля в Туле. Кроме того, матч 19-го тура "Динамо" – "Спартак" будет проведен не на новой арене бело-голубых, как это планировалось изначально, а в другом месте. Причиной переноса стало также плохое состояние газона.
"СЭ" приводит полностью весь календарь на март.
18-й тур
1 марта
"Оренбург" – "Анжи".
2 марта
"Урал" – "Зенит"
"Арсенал" – ЦСКА (встреча пройдет в Грозном)
"Локомотив" – "Крылья Советов"
"Рубин" – "Ахмат"
3 марта
"Уфа" – "Динамо"
"Енисей" – "Ростов" (встреча пройдет в Сочи)
"Спартак" – "Краснодар"
19-й тур
9 марта
"Крылья Советов" – "Енисей"
ЦСКА – "Рубин"
10 марта
"Зенит" – "Уфа"
"Динамо" – "Спартак" (место неизвестно - возможно, Химки)
"Анжи" – "Локомотив"
11 марта
"Ростов" – "Арсенал"
"Краснодар" – "Оренбург"
20-й тур
15 марта
"Анжи" – "Крылья Советов"
16 марта
"Оренбург" – "Динамо"
"Урал" – ЦСКА
"Рубин" – "Ростов"
"Арсенал" – "Енисей"
17 марта
"Уфа" – "Ахмат"
"Локомотив" – "Краснодар"
"Спартак" – "Зенит"
21-й тур
29 марта
"Крылья Советов" – "Арсенал"
30 марта
"Енисей" – "Рубин"
"Динамо" – "Локомотив"
"Ахмат" – "Спартак"
"Ростов" – "Урал"
31 марта
"Зенит" – "Оренбург"
ЦСКА – "Уфа"
"Краснодар" – "Анжи"