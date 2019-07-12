Как "Спартак" готовил поле стадиона к новому сезону. Видео

🏟 Поле «Открытие Арены» готово к новому сезону



На стадионе @otkritiearena произвели реновацию газона. Уже завтра это поле встретит первый домашний матч нового сезона 🙌https://t.co/crW6POOyU6#ОткрытиеАрена #Спартак