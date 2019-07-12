13:01 | Футбол — РПЛ

Как "Спартак" готовил поле стадиона к новому сезону. Видео

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Пресс-служба "Спартака" сообщила, что поле стадиона "Открытие арена" готово к новому сезону. В середине июня появилась информация, что поле арены серьезно пострадало после концерта группы "Ленинград".

Сообщается, что на стадионе произвели реновацию газона. В первом туре российской премьер-лиги "Спартак" примет "Сочи" 13-го июля, начало встречи - 19:00.

Что случилось с полем стадиона "Спартака". Подробности

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