Как "Спартак" готовил поле стадиона к новому сезону. Видео

Пресс-служба "Спартака" сообщила, что поле стадиона "Открытие арена" готово к новому сезону. В середине июня появилась информация, что поле арены серьезно пострадало после концерта группы "Ленинград".
Сообщается, что на стадионе произвели реновацию газона. В первом туре российской премьер-лиги "Спартак" примет "Сочи" 13-го июля, начало встречи - 19:00.
🏟 Поле «Открытие Арены» готово к новому сезону— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 июля 2019 г.
На стадионе @otkritiearena произвели реновацию газона. Уже завтра это поле встретит первый домашний матч нового сезона 🙌https://t.co/crW6POOyU6#ОткрытиеАрена #Спартак
Что случилось с полем стадиона "Спартака". Подробности
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
Как выступит "Спартак" в чемпионате России-2019/2020?
Загрузка...