Как Карпов заказал девушке букет из туалетной бумаги. ЦСКА выпустил юмористический ролик на тему коронавируса

ЦСКА в своем официальном Twitter опубликовал юмористический ролик на тему коронавируса.

По сюжету защитник клуба Вадим Карпов звонит в цветочный магазин и заказывает любимой девушке букет цветов. После чего курьер в защитном костюме привозит ей букет из туалетной бумаги и коробку с гречкой.

— В это непростое для всех время без юмора никак, — подписал ЦСКА видеоролик. — Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Все будет хорошо!

В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому #CSKATV предлагает вам оригинальный ролик.



Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Все будет хорошо! ?? pic.twitter.com/3MJbt4gX8P — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 24, 2020

Матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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