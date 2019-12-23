Как голосовал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев при определении лучшего игрока России

Сегодня «СЭ» назовал лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поставил на первое место вратаря и капитана армейского клуба Игоря Акинфеева. Также в пятерку вошли: Мариу Фернандес (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»).