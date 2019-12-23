Как голосовал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев при определении лучшего игрока России
19:00
Сегодня «СЭ» назовал лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поставил на первое место вратаря и капитана армейского клуба Игоря Акинфеева. Также в пятерку вошли: Мариу Фернандес (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»).
Выбор Романа Бабаева. Фото «СЭ»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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