РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Выбери лучшего футболиста 2019 года!

08:05
Кто станет лучшим футболистов 2019 года? Фото "СЭ" 24 апреля 2019 года. Санкт-Петербург. Александр Медведев, Александр Алаев, Артем Дзюба и Максим Максимов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» 18 апреля 2018. Москва. Главный редактор «СЭ» Максим Максимов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин, форвард «Спартака» Квинси Промес и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов (слева направо). Фото Дарья Исаева, "СЭ" 24 марта 2017. Краснодар. Нападающему Федору Смолову вручена награда как лучшему футболисту страны 2016 года. Главный редактор «СЭ» Максим Максимов, Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Кто станет лучшим футболистов 2019 года? Фото "СЭ"

Открыто голосование для болельщиков — выбираем лучшего игрока-2019!

Напомним, что престижная награда вручается четвертый год подряд. В 2016-м первое место занял Федор Смолов, в 2017-м — Квинси Промес, в 2018-м — Артем Дзюба.

Учитываются выступления игрока за весь календарный 2019 год. Голосовать можно за всех футболистов, которые выступали в РПЛ (не важно, россиянин это или легионер), а также за российских легионеров в Европе.

24 апреля 2019 года. Санкт-Петербург. Александр Медведев, Александр Алаев, Артем Дзюба и Максим Максимов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
24 апреля 2019 года. Санкт-Петербург. Александр Медведев, Александр Алаев, Артем Дзюба и Максим Максимов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

В выборе лучшего футболиста года участвуют четыре категории выборщиков:

— 16 авторитетных тренеров

— 16 топ-менеджеров российского футбола

— 16 журналистов «СЭ» (в этих трех категориях голосующие называют свой топ-5)

— и болельщики, которые голосуют на нашем сайте.

18 апреля 2018. Москва. Главный редактор «СЭ» Максим Максимов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин, форвард «Спартака» Квинси Промес и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов (слева направо). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
18 апреля 2018. Москва. Главный редактор «СЭ» Максим Максимов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин, форвард «Спартака» Квинси Промес и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов (слева направо). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Каждый голос важен — согласно системе распределения баллов, очки в общий зачет получат пять лучших игроков по итогам народного голосования.

Редакция «СЭ» определила 25 претендентов. Вы можете отдать голос за любого из них либо проголосовать за вариант «кто-то другой» и оставить свою версию в комментариях. Голосование продлится вплоть до завершения этой части сезона, после чего мы подведем итог. А в начале 2020 года — по традиции наградим победителя!

24 марта 2017. Краснодар. Нападающему Федору Смолову вручена награда как лучшему футболисту страны 2016 года. Главный редактор «СЭ» Максим Максимов, Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
24 марта 2017. Краснодар. Нападающему Федору Смолову вручена награда как лучшему футболисту страны 2016 года. Главный редактор «СЭ» Максим Максимов, Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Опрос

проголосовало: 591
Все опросы
Выбери лучшего футболиста 2019 года!
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир