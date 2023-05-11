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Сегодня, 21:56

Кафельников заявил, что больше не будет смотреть российский футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников раскритиковал отечественный футбол.

«Мне вообще параллельно, что посчитали в ЭСК насчет матча «Зенит» — «Спартак». Мне параллельно на любые решения комиссии, на наш футбол — от слова совсем. Какая разница, остается ли у меня прежнее мнение, которое я высказал в социальных сетях про «Зенит»? Мне абсолютно параллельно, как бы играл «Зенит» в Лиге чемпионов. Нравится ли мне нынешний «Спартак»? Мне не до этого, я посмотрел одну игру, и мне этого хватило — больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это мое решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол. Почему? Потому что неинтересен, в нем вообще ничего нет — никак не сможет наш футбол заинтересовать меня. На данный момент мне неинтересно все, что связно с российским футболом. Я болею за «Спартак»? Слушайте, мне неохота говорить на тему футбола, потому что он мне абсолютно неинтересен. Особенно, после того, как я увидел последнюю игру «Спартака». Добавить мне нечего больше — точка. Деградирует ли российский футбол? Я не эксперт — адресуйте этот вопрос тем, кто принимает решения о работе Кукуяна — там сидят реальные эксперты и могут дать четкий, развернутый ответ. Они уже высказались? Значит, российский футбол не деградирует — все хорошо у нас!» — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда, возглавляющая турнирную таблицу чемпионата России, на 13 очков опережает идущий вторым ЦСКА.

Матч «Зенит» — «Краснодар» в рамках 27-го тура РПЛ пройдет 13 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kafel-nikov-bol-she-ne-budu-smotret-rossijskij-futbol-mne-parallel-no-na-nego/
Футбол
РПЛ
Евгений Кафельников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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