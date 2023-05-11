Кафельников заявил, что больше не будет смотреть российский футбол
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников раскритиковал отечественный футбол.
«Мне вообще параллельно, что посчитали в ЭСК насчет матча «Зенит» — «Спартак». Мне параллельно на любые решения комиссии, на наш футбол — от слова совсем. Какая разница, остается ли у меня прежнее мнение, которое я высказал в социальных сетях про «Зенит»? Мне абсолютно параллельно, как бы играл «Зенит» в Лиге чемпионов. Нравится ли мне нынешний «Спартак»? Мне не до этого, я посмотрел одну игру, и мне этого хватило — больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это мое решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол. Почему? Потому что неинтересен, в нем вообще ничего нет — никак не сможет наш футбол заинтересовать меня. На данный момент мне неинтересно все, что связно с российским футболом. Я болею за «Спартак»? Слушайте, мне неохота говорить на тему футбола, потому что он мне абсолютно неинтересен. Особенно, после того, как я увидел последнюю игру «Спартака». Добавить мне нечего больше — точка. Деградирует ли российский футбол? Я не эксперт — адресуйте этот вопрос тем, кто принимает решения о работе Кукуяна — там сидят реальные эксперты и могут дать четкий, развернутый ответ. Они уже высказались? Значит, российский футбол не деградирует — все хорошо у нас!» — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».
В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда, возглавляющая турнирную таблицу чемпионата России, на 13 очков опережает идущий вторым ЦСКА.
Матч «Зенит» — «Краснодар» в рамках 27-го тура РПЛ пройдет 13 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6