Баринов оценил тренерские успехи Семина на посту главного тренера «Локомотива»

Известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов оценил тренерские успехи Юрия Семина на посту главного тренера железнодорожников.

«Могу ли я назвать Семина одним из лучших российских тренеров? Да, конечно. Выдающихся специалистов в футболе у нас можно пересчитать по пальцам одной руки. Кто еще входит в этот список? Бесков, Газзаев, Иванов, Лобановский. Такого уровня люди и тренеры. С чем связываю то, что он часто уходил из «Локомотива»? Он заходил, а его выводили. У руководства клуба есть странная способность. Еще в советское время в клубе были люди, обладавшие даром руководителя. Такая же история и с Семиным. Он работал, а потом пришли люди, которые ничего не понимают в футболе и окружили себя сотрудниками, которые совсем ничего не соображают в спорте. В последние месяцы «Локомотив» играет хорошо, только бы не спугнуть. Как только команда начнет себя еще увереннее чувствовать в чемпионате, начальство сменит тренера. Не было его — чуть не вылетели, вернулся он — чемпионство взяли. Семин создал целую эпоху, кропотливо собирал футболистов, которые выросли вместе с ним», — приводит слова Баринова «Евро-Футбол.Ру».

Сегодня, 11 мая, Семину исполнилось 76 лет. Специалист тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив», «Ростов» и многие другие клубы. Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.