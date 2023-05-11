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Сегодня, 21:49

Баринов оценил тренерские успехи Семина на посту главного тренера «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов оценил тренерские успехи Юрия Семина на посту главного тренера железнодорожников.

«Могу ли я назвать Семина одним из лучших российских тренеров? Да, конечно. Выдающихся специалистов в футболе у нас можно пересчитать по пальцам одной руки. Кто еще входит в этот список? Бесков, Газзаев, Иванов, Лобановский. Такого уровня люди и тренеры. С чем связываю то, что он часто уходил из «Локомотива»? Он заходил, а его выводили. У руководства клуба есть странная способность. Еще в советское время в клубе были люди, обладавшие даром руководителя. Такая же история и с Семиным. Он работал, а потом пришли люди, которые ничего не понимают в футболе и окружили себя сотрудниками, которые совсем ничего не соображают в спорте. В последние месяцы «Локомотив» играет хорошо, только бы не спугнуть. Как только команда начнет себя еще увереннее чувствовать в чемпионате, начальство сменит тренера. Не было его — чуть не вылетели, вернулся он — чемпионство взяли. Семин создал целую эпоху, кропотливо собирал футболистов, которые выросли вместе с ним», — приводит слова Баринова «Евро-Футбол.Ру».

Сегодня, 11 мая, Семину исполнилось 76 лет. Специалист тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив», «Ростов» и многие другие клубы. Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005119894_valeriy_barinov_semin_zahodil_v_lokomotiv_a_ego_vyivodili
Футбол
РПЛ
Валерий Баринов
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
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