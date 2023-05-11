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Генеральный директор «Алании» прокомментировал новость о возможном переходе Цаллагова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал новость о возможном переходе Ибрагима Цаллагова из «Сочи».

«Знаем, что Ибрагим отстранен от основной команды и тренируется с дублем. Мы хорошо знаем Цаллагова — это качественный игрок. В конце сезона, если будет возможность пригласить его в наш клуб, мы этим воспользуемся. Но на данный момент разговоров не было», — приводит слова Сиукаева Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний Ибрагим Цаллагов провел за «Сочи» 18 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-11-generalnyy-direktor-alanii-prokommentiroval-novost-o-vozmozhnom-perekhode-tsallagova
Ибрагим Цаллагов
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1
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2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
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13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
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 Химки 26 4 5 17 24-58 17
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