Генеральный директор «Алании» прокомментировал новость о возможном переходе Цаллагова

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал новость о возможном переходе Ибрагима Цаллагова из «Сочи».

«Знаем, что Ибрагим отстранен от основной команды и тренируется с дублем. Мы хорошо знаем Цаллагова — это качественный игрок. В конце сезона, если будет возможность пригласить его в наш клуб, мы этим воспользуемся. Но на данный момент разговоров не было», — приводит слова Сиукаева Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний Ибрагим Цаллагов провел за «Сочи» 18 матчей и забил 1 гол.