Кафельников назвал унылым зрелищем игру «Спартака» против «Зенита»

Бывший теннисист и известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал поражение в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Унылое зрелище, больше ничего не скажу. Класс у «Зенита» выше, поэтому и выиграли. Как вышла нормальная команда, с нормальным уровнем игроков — все стало на свои места», — приводит Metaratings.ru слова Кафельникова.

«Спартак» с 16 очками после 8 туров занимает пятое место, уступая «Динамо» по дополнительным показателям.

У «Краснодара» и ЦСКА на 1 очко больше, «Зенит» лидирует с 20 очками.