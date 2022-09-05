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5 сентября, 00:17

Федун раскритиковал болельщиков «Спартака» за отсутствие поддержки в матче с «Зенитом»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал болельщиков красно-белых за недостаточную поддержку в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Очень странно, что мы дома играли как в гостях. Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы, они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится. То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это «зенитовская» торсида зарядила и понесла своих футболистов вперед, а у нас поддержки, к сожалению, не было», — цитирует ТАСС Федуна.

22 августа «Лукойл» объявил о покупке 100 процентов акций «Спартака» и выкупе стадиона «Открытие Банк Арена». Федун вышел из состава акционеров и оставил пост председателя совета директоров красно-белых.

Красно-белые потерпели второе поражение в чемпионате России в текущем сезоне и первое на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена». После первого тайма московский клуб вел в счете 1:0, но во втором тайме пропустили два гола. В случае победы «Спартак» мог обойти «Зенит» в турнирной таблице и выйти на первое место в РПЛ.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова».

«Зенит» лидирует с 20 очками. В девятом туре питерцы 11 сентября сыграют дома с «Оренбургом».

Источник: https://tass.ru/sport/15644289
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
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Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
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ЦСКА

 4
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Краснодар

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И К Ж
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