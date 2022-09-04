Джикия — о поражении от «Зенита»: «В чемпионате России 16 команд, не надо делать акцент на одной из них»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— Что сегодня не получилось? Выиграть. Решил ли все быстрый гол во второй тайме? Ну такой необязательный гол. В чемпионате России 16 команд, не надо делать акцент на одной из них. Впереди еще много работы. Можно ли назвать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство? Вы как считаете, так и пишите. Я подведу итоги в конце сезона.

— «Спартак» в Суперкубке хватило на 20 минут, сегодня на целый тайм. Когда сможете отыграть нормально все игры?

— В следующем матче.

— В кубковой игре будет уже битва?

— Как всегда.

— Что с Литвиновым?

— Пока не могу сказать. И у него, и у Мартинса травмы. Завтра сделают МРТ, все будет понятно. Надеюсь, они не выпадут надолго.