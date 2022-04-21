Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнее поражение армейцев в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу 2022 против «Спартака» (0:1).

«Качество футбола было не выдающимся. Болельщики были на более высоком уровне, чем футболисты ЦСКА. Во втором тайме в меньшинстве мы играли лучше, интереснее двигали мяч, чем в первой половине матча при игре в равных составах. «Спартак» заслужил сегодняшнюю победу. Мы можем сетовать на две штанги во втором тайме, на штрафной удар в первом тайме от Юсуфа. Но лучший игрок этого матча — Игорь Акинфеев. Если бы не он, мы могли бы гореть крупно. «Спартак», очевидно, играл лучше. А игра ЦСКА в апреле куда-то испарилась. Во втором тайме была страсть, но не могу сказать, что команда мне понравилась. А за морально-волевые хвалю, но не за качество футбола», — сказал Грушевский «СЭ».

Также известный юморист высказался о работе главного арбитра матча ЦСКА — «Спартак» Владимира Москалева.

«Человек пошел, посмотрел телевизор. Ему понравилось, что он посмотрел. Назначил пенальти, ну и молодец. Это называется телевизионный пенальти. В той атаке перед тем, как Николсон вошел в штрафную, кто-то из футболистов «Спартака» подыграл себе рукой. Но это было на подступах, ВАР такую фазу атаки не смотрел, судья не заметил. Соглашусь со второй желтой карточкой Гбамена, он безрассудно сыграл в центре поля. Судья не мог не удалить его. А в эпизоде с Бакаевым фол был, но он вел себя так скандально, что мог заслужить и красную карточку», — добавил Грушевский.

В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо», «Енисей», «Алания» и «Спартак». Жеребьевка 1/2 финала плей-офф пройдет сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 по московскому времени.