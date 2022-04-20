Селихов высказался о состоянии здоровья

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о состоянии здоровья.

— Как здоровье, когда вас ждать на поле?

— Здоровье нормально, спасибо!

Селихов получил травму, находясь в расположении сборной России. 23 марта пресс-служба национальной команды сообщила, что 28-летний россиянин почувствовал болевые ощущения в спине после одной из тренировок.

В сезоне-2021/22 Селихов провел 14 матчей за «Спартак» и пропустил 17 голов, проведя две встречи на ноль.