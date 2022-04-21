Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:30

Панов сравнил Ваноли и Виторию

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов заявил, что при Паоло Ваноли красно-белые играют ярче и агрессивнее, чем при Руе Витории.

— Вы видите, что команда при Ваноли прогрессирует? Или какой-то закономерности не наблюдается?

— Мне нравится тренер Ваноли, нравится, как при нем играет команда.

— Чем же вам нравится Ваноли?

— По сравнению с Виторией, при итальянце команда играет больше в атаку, агрессивнее, ярче. Да и приобретения пришлись ко двору. Николсон и Мартинс приносят определенную пользу. Рад, что многие легионеры остались — и в «Спартаке», и в ЦСКА. Не стоит мешать спорт и политику.

— В общем, вы готовы сказать: «Ваноли — верим»?

— Когда Тедеско только возглавил «Спартак», его многие критиковали. Но я был за него. В итоге Доменико вывел команду в Лигу чемпионов. И сейчас я поддерживаю Ваноли. На мой взгляд, при Витории игра не особо радовала. Ребятам не хватало сил, они постоянно пропускали в концовках...

— Зато Витория показал отличный результат в Лиге Европы.

— Согласен. Здесь ему, конечно, надо отдать должное. Но если в целом проанализировать рисунок игры, то сейчас красно-белые больше нацелены на атаку. Что ж, будем болеть дальше. В чемпионате мало шансов попасть даже в пятерку. А вот Кубок — более осязаемый трофей. Мы пока не знаем, с кем сыграем в полуфинале. При этом любой соперник не подарок. «Алания» прошла «Зенит», «Енисей» очень понравился в матче с «Рубином». «Динамо» на ходу. Так что этот Кубок еще надо выиграть.

Полностью интервью с Пановым можно прочитать здесь.

ФК Спартак (Москва)
Александр Панов
Паоло Ваноли
Руй Витория
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Спартак» вышел на первый тайм наэлектризованным, а ЦСКА — как секция мягких игрушек
«Мне нравится тренер Ваноли. К Николсону есть вопросы, а Гбамена я бы не удалял». Панов — о дерби
Овечкин в матче с «Вегасом» оформил дубль и забросил 50-ю шайбу в сезоне
Дончич готов сыграть в третьем матче с «Ютой»
Что будет, если не мыть овощи и фрукты из магазина?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грушевский — о поражении ЦСКА: «Если бы не Акинфеев, могли бы гореть крупно»

В «Локомотиве» заявили, что Самедов грубо нарушил юридические обязательства перед клубом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости