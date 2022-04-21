Панов сравнил Ваноли и Виторию

Бывший нападающий «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов заявил, что при Паоло Ваноли красно-белые играют ярче и агрессивнее, чем при Руе Витории.

— Вы видите, что команда при Ваноли прогрессирует? Или какой-то закономерности не наблюдается?

— Мне нравится тренер Ваноли, нравится, как при нем играет команда.

— Чем же вам нравится Ваноли?

— По сравнению с Виторией, при итальянце команда играет больше в атаку, агрессивнее, ярче. Да и приобретения пришлись ко двору. Николсон и Мартинс приносят определенную пользу. Рад, что многие легионеры остались — и в «Спартаке», и в ЦСКА. Не стоит мешать спорт и политику.

— В общем, вы готовы сказать: «Ваноли — верим»?

— Когда Тедеско только возглавил «Спартак», его многие критиковали. Но я был за него. В итоге Доменико вывел команду в Лигу чемпионов. И сейчас я поддерживаю Ваноли. На мой взгляд, при Витории игра не особо радовала. Ребятам не хватало сил, они постоянно пропускали в концовках...

— Зато Витория показал отличный результат в Лиге Европы.

— Согласен. Здесь ему, конечно, надо отдать должное. Но если в целом проанализировать рисунок игры, то сейчас красно-белые больше нацелены на атаку. Что ж, будем болеть дальше. В чемпионате мало шансов попасть даже в пятерку. А вот Кубок — более осязаемый трофей. Мы пока не знаем, с кем сыграем в полуфинале. При этом любой соперник не подарок. «Алания» прошла «Зенит», «Енисей» очень понравился в матче с «Рубином». «Динамо» на ходу. Так что этот Кубок еще надо выиграть.

Полностью интервью с Пановым можно прочитать здесь.