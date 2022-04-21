Панов сравнил Ваноли и Виторию
Бывший нападающий «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов заявил, что при Паоло Ваноли красно-белые играют ярче и агрессивнее, чем при Руе Витории.
— Вы видите, что команда при Ваноли прогрессирует? Или какой-то закономерности не наблюдается?
— Мне нравится тренер Ваноли, нравится, как при нем играет команда.
— Чем же вам нравится Ваноли?
— По сравнению с Виторией, при итальянце команда играет больше в атаку, агрессивнее, ярче. Да и приобретения пришлись ко двору. Николсон и Мартинс приносят определенную пользу. Рад, что многие легионеры остались — и в «Спартаке», и в ЦСКА. Не стоит мешать спорт и политику.
— В общем, вы готовы сказать: «Ваноли — верим»?
— Когда Тедеско только возглавил «Спартак», его многие критиковали. Но я был за него. В итоге Доменико вывел команду в Лигу чемпионов. И сейчас я поддерживаю Ваноли. На мой взгляд, при Витории игра не особо радовала. Ребятам не хватало сил, они постоянно пропускали в концовках...
— Зато Витория показал отличный результат в Лиге Европы.
— Согласен. Здесь ему, конечно, надо отдать должное. Но если в целом проанализировать рисунок игры, то сейчас красно-белые больше нацелены на атаку. Что ж, будем болеть дальше. В чемпионате мало шансов попасть даже в пятерку. А вот Кубок — более осязаемый трофей. Мы пока не знаем, с кем сыграем в полуфинале. При этом любой соперник не подарок. «Алания» прошла «Зенит», «Енисей» очень понравился в матче с «Рубином». «Динамо» на ходу. Так что этот Кубок еще надо выиграть.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0