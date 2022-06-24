Агент Сафонов: «Не удивлюсь, если Дзюба окажется в «Сочи». А может, он рванет в Катар»

Агент Сафонов считает, что Дзюба может перейти в «Сочи»

Известный агент Алексей Сафонов порассуждал о том, где продолжит карьеру нападающий Артем Дзюба.

09.07.2022 | Зенит — Спартак

— Последний вопрос. Немного не по теме. Где все-таки окажется Дзюба? Каждый день появляются новости о его будущем, а потом мы читаем опровержения...

— Если Кассьерра уходит в «Зенит», то не удивлюсь увидеть Дзюбу в «Сочи».

— У него довольно высокие запросы по зарплате.

— Ну вот деньги за трансфер колумбийца можно потратить на личный контракт Артема. Он же приходит свободным агентом. Грубо говоря, продали Кассьерру за 6 миллионов — сделали Дзюбе зарплату 2 миллиона евро в год. Как-то так. Турция? Не знаю. А может быть, его потянет на экзотику. Катар, Эмираты. Возможно, рванет куда-то туда? Платят там хорошо.