Агент Сафонов: «Не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом с Сергеевым и Кассьеррой в атаке»

Агент Сафонов считает, что «Зенит» станет чемпионом с Сергеевым и Кассьеррой в атаке

Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал невозвращение в «Спартак» Виктора Мозеса, а в «Зенит» — Юри Алберто.

— Мозес — серьезная потеря для «Спартака»?

— Добротный игрок, футболист обоймы. Но сказать, что он в последнее время определял погоду в «Спартаке», нельзя. Вот «Зенит» от Клаудиньо зависит — он реально лучший, а красно-белые без Мозеса проживут. Фраза «все пропало» здесь, наверное, не подойдет.

— Зато Юри Алберто не вернется в «Зенит»...

— Ну что поделать? «Зенит», как пишут, может взять в аренду другого бразильца. Такая опция у клуба есть. То есть в данном случае питерцев не обманули. В Бразилии понимают, что нужно довольно честно вести диалог.

— «Зениту» должно хватить двух нападающих — Кассьерру и Сергеева, чтобы вновь стать чемпионами?

— Однозначно. Кроме того, Ерохин может сыграть на позиции форварда. У него вполне приличный КПД в атаке. Может быть, кого-то из молодых подтянут. Почему нет?

— Кто будет вести игру «Динамо» без Шиманьски?

— Допускаю, что Захарян. Заматереет. Опять же, надо изыскивать свои ресурсы. Нет худа без добра. Молодежь получит свой реальный шанс. Я лично катастрофы в отъезде легионеров не вижу. Просто нашей лиге и клубам надо прорабатывать свои схемы, как не остаться без денег. Кроме того, в РПЛ все равно приезжают игроки из-за рубежа. Здесь хорошие зарплаты. Из «Краснодара» сначала все разъехались, а потом Кордоба, Кайо вернулись. Все нормально, никаких проблем. Другое дело, что тот же Шиманьски рискует остаться без сборной Польши, если продолжит играть в «Динамо».