Форвард Владимир Ильин рассказал об эмоциях от возвращения в «Ахмат»

Нападающий Владимир Ильин поделился эмоциями от возвращения в «Ахмат». О трансфере игрока было объявлено вчера, 23 июня. Он рассказал, что команда и тренерский штаб его тепло встретили.

«Я бы не сказал, что команда сильно изменилась за этот год, все-таки большинство людей мне знакомы, поэтому считаю, что никуда и не уходил.

На адаптацию в психологическом плане время не понадобится, ну а в физическом надо чуть-чуть втянуться, потому что много пропустил. Сейчас работаю с тренером по, можно так сказать, адаптации, с нашим итальянским персоналом. Хотелось бы взять 29-й номер, если он свободен. День рождения моей дочки в этот день, поэтому номер для меня значимый», — цитирует Ильина пресс-служба грозненского клуба.