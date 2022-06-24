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Форвард Владимир Ильин рассказал об эмоциях от возвращения в «Ахмат»

Виктория Кравченко
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Нападающий Владимир Ильин поделился эмоциями от возвращения в «Ахмат». О трансфере игрока было объявлено вчера, 23 июня. Он рассказал, что команда и тренерский штаб его тепло встретили.

«Я бы не сказал, что команда сильно изменилась за этот год, все-таки большинство людей мне знакомы, поэтому считаю, что никуда и не уходил.

На адаптацию в психологическом плане время не понадобится, ну а в физическом надо чуть-чуть втянуться, потому что много пропустил. Сейчас работаю с тренером по, можно так сказать, адаптации, с нашим итальянским персоналом. Хотелось бы взять 29-й номер, если он свободен. День рождения моей дочки в этот день, поэтому номер для меня значимый», — цитирует Ильина пресс-служба грозненского клуба.

Ильин выступал за «Ахмат» с января 2020 по июль 2021 года. Затем футболист перешел в «Краснодар». 21 июня краснодарский клуб объявил о расторжении контракта с 30-летним нападающим.

Владимир Ильин
ФК Ахмат
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