Мозес — потеря для «Спартака»? Где окажется Дзюба? Мнение агента Сафонова
— Не пугает ситуация с легионерами в РПЛ? Мозес не вернулся в расположение «Спартака» без объяснения причин, Юри Алберто остался в Бразилии, Шиманьски на чемоданах...
— Что касается Шиманьски, то к нему здесь меньше всего вопросов. И он, и его агент давно давали понять, что покинут «Динамо», что есть интерес. Поляк поступил честнее остальных. Даже несмотря на давление в своей стране, доиграл сезон до конца.
Ситуация для наших клубов, конечно, непростая. Значит, надо привлекать грамотных юристов и прорабатывать разные схемы. Кто-то придумал законы, а кто-то придумал, как их обходить. Если я просто так буду вкладывать в футболиста деньги, а завтра он меня пошлет... То это, мягко говоря, несерьезно. Понимаете? Тем более сейчас подавать иски во всякие международные суды бесполезно. Они твердят везде, что спорт вне политики, а сами такие решения принимают... Я про ФИФА.
— Мозес — серьезная потеря для «Спартака»?
— Добротный игрок, футболист обоймы. Но нельзя сказать, что он в последнее время определял погоду в «Спартаке». Вот «Зенит» от Клаудиньо зависит — он реально лучший, а красно-белые без Мозеса проживут. Фраза «все пропало» здесь, наверное, не подойдет.
— Зато Юри Алберто не вернется в «Зенит»...
— Ну что поделать? «Зенит», как пишут, может взять в аренду другого бразильца. Такая опция у клуба есть. То есть в данном случае питерцев не обманули. В Бразилии понимают, что нужно довольно честно вести диалог.
— «Зениту» должно хватить двух нападающих — Кассьеры и Сергеева, чтобы вновь стать чемпионами?
— Однозначно. Кроме того, Ерохин может сыграть на позиции форварда. У него вполне приличный КПД в атаке. Может быть, кого-то из молодых подтянут. Почему нет?
— Кто будет вести игру «Динамо» без Шиманьски?
— Допускаю, что Захарян. Заматереет. Опять же, надо изыскивать свои ресурсы. Нет худа без добра. Молодежь получит свой реальный шанс. Я лично катастрофы в отъезде легионеров не вижу. Просто нашей лиге и клубам надо прорабатывать свои схемы, как не остаться без денег.
Кроме того, в РПЛ все равно приезжают игроки из-за рубежа. Здесь хорошие зарплаты. Из «Краснодара» сначала все разъехались, а потом Кордоба, Кайо вернулись. Все нормально, никаких проблем.
Другое дело, что тот же Шиманьски рискует остаться без сборной Польши, если продолжит играть в «Динамо»...
— Последний вопрос. Немного не по теме. Где все-таки окажется Дзюба? Каждый день появляются новости о его будущем, а потом мы читаем опровержения...
— Если Кассьерра уходит в «Зенит», то не удивлюсь увидеть Дзюбу в «Сочи».
— У него довольно высокие запросы по зарплате.
— Ну вот деньги за трансфер колумбийца можно потратить на личный контракт Артема. Он же приходит свободным агентом. Грубо говоря, продали Кассьеру за 6 миллионов — сделали Дзюбе зарплату 2 миллиона евро в год. Как-то так.
Турция? Не знаю. А может быть, его потянет на экзотику. Катар, Эмираты. Возможно, рванет куда-то туда? Платят там хорошо.
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1
|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
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Краснодар – Факел
|- : -
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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Ахмат – Спартак
|- : -
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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