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Мозес — потеря для «Спартака»? Где окажется Дзюба? Мнение агента Сафонова

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виктор Мозес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный агент Алексей Сафонов — о сложной ситуации с легионерами клубов РПЛ, которые начинают покидать наш чемпионат после решения ФИФА.
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— Не пугает ситуация с легионерами в РПЛ? Мозес не вернулся в расположение «Спартака» без объяснения причин, Юри Алберто остался в Бразилии, Шиманьски на чемоданах...

— Что касается Шиманьски, то к нему здесь меньше всего вопросов. И он, и его агент давно давали понять, что покинут «Динамо», что есть интерес. Поляк поступил честнее остальных. Даже несмотря на давление в своей стране, доиграл сезон до конца.
Ситуация для наших клубов, конечно, непростая. Значит, надо привлекать грамотных юристов и прорабатывать разные схемы. Кто-то придумал законы, а кто-то придумал, как их обходить. Если я просто так буду вкладывать в футболиста деньги, а завтра он меня пошлет... То это, мягко говоря, несерьезно. Понимаете? Тем более сейчас подавать иски во всякие международные суды бесполезно. Они твердят везде, что спорт вне политики, а сами такие решения принимают... Я про ФИФА.

— Мозес — серьезная потеря для «Спартака»?

— Добротный игрок, футболист обоймы. Но нельзя сказать, что он в последнее время определял погоду в «Спартаке». Вот «Зенит» от Клаудиньо зависит — он реально лучший, а красно-белые без Мозеса проживут. Фраза «все пропало» здесь, наверное, не подойдет.

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— Зато Юри Алберто не вернется в «Зенит»...

— Ну что поделать? «Зенит», как пишут, может взять в аренду другого бразильца. Такая опция у клуба есть. То есть в данном случае питерцев не обманули. В Бразилии понимают, что нужно довольно честно вести диалог.

— «Зениту» должно хватить двух нападающих — Кассьеры и Сергеева, чтобы вновь стать чемпионами?
— Однозначно. Кроме того, Ерохин может сыграть на позиции форварда. У него вполне приличный КПД в атаке. Может быть, кого-то из молодых подтянут. Почему нет?

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— Кто будет вести игру «Динамо» без Шиманьски?

— Допускаю, что Захарян. Заматереет. Опять же, надо изыскивать свои ресурсы. Нет худа без добра. Молодежь получит свой реальный шанс. Я лично катастрофы в отъезде легионеров не вижу. Просто нашей лиге и клубам надо прорабатывать свои схемы, как не остаться без денег.

Кроме того, в РПЛ все равно приезжают игроки из-за рубежа. Здесь хорошие зарплаты. Из «Краснодара» сначала все разъехались, а потом Кордоба, Кайо вернулись. Все нормально, никаких проблем.

Другое дело, что тот же Шиманьски рискует остаться без сборной Польши, если продолжит играть в «Динамо»...

Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Артем Дзюба.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Последний вопрос. Немного не по теме. Где все-таки окажется Дзюба? Каждый день появляются новости о его будущем, а потом мы читаем опровержения...

— Если Кассьерра уходит в «Зенит», то не удивлюсь увидеть Дзюбу в «Сочи».

— У него довольно высокие запросы по зарплате.

— Ну вот деньги за трансфер колумбийца можно потратить на личный контракт Артема. Он же приходит свободным агентом. Грубо говоря, продали Кассьеру за 6 миллионов — сделали Дзюбе зарплату 2 миллиона евро в год. Как-то так.

Турция? Не знаю. А может быть, его потянет на экзотику. Катар, Эмираты. Возможно, рванет куда-то туда? Платят там хорошо.

Артем Дзюба
Виктор Мозес
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