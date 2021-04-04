«Урал» на своем поле победил «Арсенал»

«Урал» в домашнем матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России победил «Арсенал» со счетом 2:0.

Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге.

На 13-й минуте отличился Павел Погребняк, для которого это второй мяч в сезоне. Удволил преимущество Рамазан Гаджимурадов на 85-й минуте встречи.

«Урал», который в следующем матче сыграет с «Динамо», занимает 12-е место в таблице РПЛ. «Арсенал» — 14-й.

Тулякам 8 апреля предстоит четвертьфинальная игра Кубка России с ЦСКА, а 11 апреля команда сыграет с «Краснодаром» в чемпионате.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0)

Голы: Погребняк, 13 (1:0). Гаджимурадов, 85 (2:0).

Нереализованный пенальти: Пантелеев, 3 (вратарь)

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберезкин (Гаджимурадов, 66), Егорычев, Калинин, Мишкич, Аугустыняк, Погребняк (Герасимов, 82), Бикфалви.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов (Беляев, 46), Бауэр, Ткачев (Громыко, 82), Пантелеев (Джорджевич, 62), Иг.Коновалов (Панченко, 86), Ломовицкий, Чаушич, Луценко.

Предупреждения: Калинин, 2. Луценко, 17. Хагуш, 34. Пантелеев, 40. Погребняк, 55. Иг.Коновалов, 82. Гаджимурадов, 90+1. Ломовицкий, 90+5.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Жвакин (Ленинградская область), Данченко (Уфа).

ВАР: Васильев (Ижевск). Кобзев (Москва).

4 апреля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».