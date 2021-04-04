«Урал» на своем поле победил «Арсенал»
«Урал» в домашнем матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России победил «Арсенал» со счетом 2:0.
Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге.
На 13-й минуте отличился Павел Погребняк, для которого это второй мяч в сезоне. Удволил преимущество Рамазан Гаджимурадов на 85-й минуте встречи.
«Урал», который в следующем матче сыграет с «Динамо», занимает 12-е место в таблице РПЛ. «Арсенал» — 14-й.
Тулякам 8 апреля предстоит четвертьфинальная игра Кубка России с ЦСКА, а 11 апреля команда сыграет с «Краснодаром» в чемпионате.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0)
Голы: Погребняк, 13 (1:0). Гаджимурадов, 85 (2:0).
Нереализованный пенальти: Пантелеев, 3 (вратарь)
«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберезкин (Гаджимурадов, 66), Егорычев, Калинин, Мишкич, Аугустыняк, Погребняк (Герасимов, 82), Бикфалви.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов (Беляев, 46), Бауэр, Ткачев (Громыко, 82), Пантелеев (Джорджевич, 62), Иг.Коновалов (Панченко, 86), Ломовицкий, Чаушич, Луценко.
Предупреждения: Калинин, 2. Луценко, 17. Хагуш, 34. Пантелеев, 40. Погребняк, 55. Иг.Коновалов, 82. Гаджимурадов, 90+1. Ломовицкий, 90+5.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Жвакин (Ленинградская область), Данченко (Уфа).
ВАР: Васильев (Ижевск). Кобзев (Москва).
4 апреля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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