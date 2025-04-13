Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром в российской истории «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром в российской истории клуба.

29-летний форвард отметился голом в матче против «Химок» в 24-м туре РПЛ. Забитый мяч стал для Сергеева 58-м за самарский клуб. Он обошел экс-нападающего «Крыльев» Сергея Корниленко (57).

Сергеев вернулся в «Крылья» из «Зенита» в сентябре 2024 года. До этого он выступал за команду с 2020 по 2022 годы.