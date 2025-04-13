Форвард «Краснодара» Мозес о поражении от «Зенита»: «Мы несчастливы, но ничего не поделаешь»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан прокомментировал поражение от «Зенита» (1:4) в матче 24-го тура РПЛ.

«Мы все хотели победить, и мы несчастливы результатом. Но сейчас с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Это футбол, все может произойти. И, конечно, настроение у нас сейчас плохое. Но этот матч мы проиграли. Нас нужно его проанализировать, на нем научиться и в итоге сделать камбэк.

На самом деле, после первого гола, забитого «Зенитом», у нас ухудшилось настроение, стали грустнее. Мы могли бы лучше отреагировать на тот забитый гол. Во втором тайме мы вышли на поле с лучшим настроением, хотели вернуться в игру. Также мы сделали замены, и мы ожидали, что замены нам помогут, но, к сожалению, не получилось.

Давление из-за лидерства? Мы особо не чувствуем это давление. Победа, поражение... да, они вызывают определенные эмоции, но то, что произошло, уже произошло, оно позади нас. И сейчас самое главное для нас это матчи, которые сейчас будут у нас в ближайшем будущем. И у нас нет каких-то мыслей типа «о, первое место получим». Нет, конечно, мы хотим получить первое место, конечно, мы хотим стать чемпионами. Но сейчас для нас самое главное — это следующий матч и игра от игры к игре, шаг за шагом», — сказал Мозес.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.