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Сегодня, 22:44

Агент Талаев назвал Ивича лучшим тренером первой части РПЛ

Алина Савинова
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Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, кого считает лучшим тренером первой части чемпионата России.

«Лучший тренер первой части сезона? Конечно, Владимир Ивич. Команда показывает отличный футбол, находится в лидерах таблицы. С его приходом вообще «Краснодар» преобразился, у команды появился характер. Также могу отметить Ташуева и Юрана. Ташуев полностью изменил «Факел», с его приходом команда выглядит, как настоящий топ-клуб. А что касается Юрана, то никто не ожидал, что «Пари НН» будет так высоко. Он также проделывают отличную работу там», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

После 15 матчей «Краснодар», который возглавляет Владимир Ивич, лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Пари НН» под руководством Сергея Юрана идет на 9-й позиции (21). «Факел» Сергея Ташуева располагается на 10-й строчке (19).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-talaev-ivich-luchshij-trener-pervoj-chasti-rpl/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
Владимир Ивич
Сергей Ташуев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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