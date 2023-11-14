Агент Талаев назвал Ивича лучшим тренером первой части РПЛ

Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, кого считает лучшим тренером первой части чемпионата России.

«Лучший тренер первой части сезона? Конечно, Владимир Ивич. Команда показывает отличный футбол, находится в лидерах таблицы. С его приходом вообще «Краснодар» преобразился, у команды появился характер. Также могу отметить Ташуева и Юрана. Ташуев полностью изменил «Факел», с его приходом команда выглядит, как настоящий топ-клуб. А что касается Юрана, то никто не ожидал, что «Пари НН» будет так высоко. Он также проделывают отличную работу там», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

После 15 матчей «Краснодар», который возглавляет Владимир Ивич, лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Пари НН» под руководством Сергея Юрана идет на 9-й позиции (21). «Факел» Сергея Ташуева располагается на 10-й строчке (19).