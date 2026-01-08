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Агент Чернова заявил, что игрок начнет сборы с «Крыльями Советов»: «Встреча с Кахигао пока не состоялась»

Агент Чернова заявил, что игрок начнет сборы с «Крыльями Советов»
Константин Белов
Корреспондент

Агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о будущем игрока в «Спартаке».

«По не зависящим от нас причинам встреча с Кахигао пока не состоялась. Надеюсь, это было связано с тем, что спортивный директор «Спартака» решал вопрос с новым главным тренером. Для него это была приоритетная задача. Надеюсь, в ближайшее время мы встретимся и переговорим. У Никиты Чернова контракт с «Крыльями Советов», поэтому сборы он начнет вместе с самарским клубом», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 защитник провел за «Крылья Советов» 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

29-летний россиянин выступает за самарский клуб на правах аренды из «Спартака». Контракт Чернова с красно-белыми действует до конца июня 2026 года.

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Никита Чернов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
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