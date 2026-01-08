Агент Чернова заявил, что игрок начнет сборы с «Крыльями Советов»: «Встреча с Кахигао пока не состоялась»

Агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о будущем игрока в «Спартаке».

«По не зависящим от нас причинам встреча с Кахигао пока не состоялась. Надеюсь, это было связано с тем, что спортивный директор «Спартака» решал вопрос с новым главным тренером. Для него это была приоритетная задача. Надеюсь, в ближайшее время мы встретимся и переговорим. У Никиты Чернова контракт с «Крыльями Советов», поэтому сборы он начнет вместе с самарским клубом», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 защитник провел за «Крылья Советов» 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

29-летний россиянин выступает за самарский клуб на правах аренды из «Спартака». Контракт Чернова с красно-белыми действует до конца июня 2026 года.