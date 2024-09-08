Источник: «Зенит» предложил 13 миллионов долларов за полузащитника «Америки» Фидальго

«Зенит» сделал новое предложение «Америке» по трансферу полузащитника Альваро Фидальго, сообщает Bolavip.

По данным источника, петербуржцы готовы заплатить за 27-летнего игрока 13 миллионов долларов. Мексиканский клуб считает эту сумму привлекательной. Однако сам Фидальго сообщил руководству, что хотел бы дождаться предложений от команд из Англии, Испании и Италии, так как рассчитывает играть в еврокубках.

«Зенит» уже пытался подписать Фидальго в зимнее трансферное окно, но не сумел договориться с мексиканцами.

Испанский футболист выступает за «Америку» с лета 2021 года. Он провел за команду 163 матча, забил 11 мячей и сделал 22 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 8 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.