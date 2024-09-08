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Сегодня, 07:38

Источник: «Зенит» предложил 13 миллионов долларов за полузащитника «Америки» Фидальго

Ана Горшкова
Корреспондент
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Альваро Фидальго (справа).
Фото Global Look Press

«Зенит» сделал новое предложение «Америке» по трансферу полузащитника Альваро Фидальго, сообщает Bolavip.

По данным источника, петербуржцы готовы заплатить за 27-летнего игрока 13 миллионов долларов. Мексиканский клуб считает эту сумму привлекательной. Однако сам Фидальго сообщил руководству, что хотел бы дождаться предложений от команд из Англии, Испании и Италии, так как рассчитывает играть в еврокубках.

«Зенит» уже пытался подписать Фидальго в зимнее трансферное окно, но не сумел договориться с мексиканцами.

Испанский футболист выступает за «Америку» с лета 2021 года. Он провел за команду 163 матча, забил 11 мячей и сделал 22 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 8 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

ФК Америка
ФК Зенит
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«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
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14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Акрон – Химки
 - : -
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Краснодар – Ростов
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Мирлинд Даку

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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 6 1 1
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