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Сегодня, 08:44

Fox Sports: «Зенит» предложил 10 миллионов долларов за экс-игрока «Реала» Фидальго

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» ведет переговоры о переходе полузащитника «Америки» Альваро Фидальго, сообщает Fox Sports.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы заплатить 10 миллионов долларов (около 9,2 миллиона евро), которые требует за игрока мексиканский клуб. Отмечается, что оформить сделку будет сложно из-за санкций против России, которые соблюдают мексиканские банки.

Фидальго выступает за «Америку» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за команду, забил один мяч и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

С 2012 по 2020 годы Фидальго находился в системе мадридского «Реала». Он провел один матч за основную команду «сливочных».

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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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