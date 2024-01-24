Fox Sports: «Зенит» предложил 10 миллионов долларов за экс-игрока «Реала» Фидальго

«Зенит» ведет переговоры о переходе полузащитника «Америки» Альваро Фидальго, сообщает Fox Sports.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы заплатить 10 миллионов долларов (около 9,2 миллиона евро), которые требует за игрока мексиканский клуб. Отмечается, что оформить сделку будет сложно из-за санкций против России, которые соблюдают мексиканские банки.

Фидальго выступает за «Америку» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за команду, забил один мяч и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

С 2012 по 2020 годы Фидальго находился в системе мадридского «Реала». Он провел один матч за основную команду «сливочных».