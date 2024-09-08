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Мовсисян: «Не сомневаюсь, что мы увидим Сперцяна в хорошем европейском клубе»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий «Краснодара» Юра Мовсисян оценил перспективы полузащитника краснодарского клуба Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян еще молодой игрок с большой перспективой. Я уверен, что рано или поздно он в любом случае уедет играть в европейскую лигу. Если смотреть на прогресс Эдо, то он очень правильно и стремительно развивается, становится сильнее. Не сомневаюсь, что через какое-то время мы увидим Сперцяна в хорошем европейском клубе. Главное, чтобы он играл на том же уровне. В его карьере отъезд на год позже или раньше погоды не делает. Наоборот, сейчас он лидер «Краснодара» и доказывает это на поле. Всему своё время, и время Эдика скоро придёт», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.ru.

24-летний Эдуард Сперцян в сезоне-2024/25 провел 11 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянского хавбека в 20 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Эдуард Сперцян
Юра Мовсисян
ФК Краснодар
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