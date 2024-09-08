Монтес вылетит в Москву 9 сентября для подписания контракта с «Локомотивом»
Агент Серхио Визуете рассказал, что защитник «Альмерии» Сесар Монтес вылетит в Москву 9 сентября, чтобы подписать контракт с «Локомотивом».
«Сесар завтра вылетает в Москву. Сделка на находится на завершающей стадии», — цитирует агента «РБ Спорт».
В минувшем сезоне 27-летний защитник провел 22 матча за свою команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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|3
|0
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|15
|
3
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|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
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|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
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|4
|1
|2
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|13
|
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|2
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|
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|6
|
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|1
|2
|4
|7-13
|5
|
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|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
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ЖК
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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|
Даниил Фомин
Динамо
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|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
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