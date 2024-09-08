Монтес вылетит в Москву 9 сентября для подписания контракта с «Локомотивом»

Агент Серхио Визуете рассказал, что защитник «Альмерии» Сесар Монтес вылетит в Москву 9 сентября, чтобы подписать контракт с «Локомотивом».

«Сесар завтра вылетает в Москву. Сделка на находится на завершающей стадии», — цитирует агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний защитник провел 22 матча за свою команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.