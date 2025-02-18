Источник: «Зенит» может отдать Ду Кейроса в аренду в «Спорт Ресифи»

«Спорт Ресифи» близок к тому, чтобы арендовать полузащитника «Зенита» Ду Кейроса, сообщает GE.

По информации источника, стороны ведут переговоры.

Контракт 25-летнего бразильца с «Зенитом» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

В прошлом году он играл в аренде в «Гремио», за который провел 28 матчей и сделал 1 голевой пас. В «Зените» на счету Ду Кейроса 16 матчей и 1 гол.