Бывший вратарь «Локомотива» Крешич: «Воспоминания о московском клубе у меня просто отличные»

Бывший вратарь «Локомотива» Дарио Крешич в комментарии для «СЭ» назвал свое время в московском клубе отличным.

«Воспоминания о «Локомотиве» просто отличные. Сейчас я не со многими игроками на связи, но я все помню. Мое время в «Локомотиве» было отличным опытом для меня. К сожалению, не удалось остаться надолго. Но это был отличный опыт!» — сказал Крешич «СЭ».

Крешич выступал за «Локомотив» с 2012 по 2014 годы. Хорват провел за московскую команду 19 матчей, пропустил 25 голов и 6 раз отыграл на ноль.