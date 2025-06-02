Источник: защитник «Спартака» Мангаш может продолжить карьеру в «Бенфике»

«Бенфика» заинтересована в подписании защитника «Спартака» Рикарду Мангаша, сообщает Tony das Transferencias.

По информации источника, стороны уже ведут переговоры о трансфере. При этом отмечается, что 27-летний игрок красно-белых является не единственным кандидатом на усиление для «Бенфики».

Мангаш перешел в «Спартак» с сентябре 2024-го, заключив контракт с московской командой на два года. В минувшем сезоне португалец провел 11 матчей в РПЛ, отметившись двумя голами. Также на его счету один забитый мяч в шести играх FONBET Кубка России.

В сезоне-2024/25 «Бенфика» заняла второе место в чемпионате Португалии.