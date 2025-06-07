Источник: «Зенит» готов выплатить за Жерсона всю сумму отступных в размере 25 миллионов евро

«Зенит» может выплатить всю сумму отступных, прописанную в контракте хавбека «Фламенго» Жерсона, сообщает Globo.

По данным источника, сумма составляет 25 миллиона евро. Сине-бело-голубые дали понять бразильской стороне, что готовы на эти условия в случае невозможности разделения платежа на три части. Переговоры между клубами идут.

25 апреля появилась информация, что «Зенит» готов предложить 28-летнему бразильцу зарплату в размере 8 миллионов евро в год и сделать его самым высокооплачиваемым игроком РПЛ.

В сезоне-2025 Жерсон в 25 матчах за «Фламенго» во всех турнирах забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Марсель», «Рому», «Фиорентину» и «Флуминенсе». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Жерсона в 25 миллионов евро.