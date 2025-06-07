7 июня 2025, 18:52

Источник: «Зенит» готов выплатить за Жерсона всю сумму отступных в размере 25 миллионов евро

Руслан Минаев

«Зенит» может выплатить всю сумму отступных, прописанную в контракте хавбека «Фламенго» Жерсона, сообщает Globo.

По данным источника, сумма составляет 25 миллиона евро. Сине-бело-голубые дали понять бразильской стороне, что готовы на эти условия в случае невозможности разделения платежа на три части. Переговоры между клубами идут.

25 апреля появилась информация, что «Зенит» готов предложить 28-летнему бразильцу зарплату в размере 8 миллионов евро в год и сделать его самым высокооплачиваемым игроком РПЛ.

В сезоне-2025 Жерсон в 25 матчах за «Фламенго» во всех турнирах забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Марсель», «Рому», «Фиорентину» и «Флуминенсе». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Жерсона в 25 миллионов евро.

Популярное видео
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 15 4 3 47-16 49
2
 Зенит 22 14 6 2 41-15 48
3
 Локомотив 22 12 8 2 48-30 44
4
 Балтика 22 11 9 2 30-9 42
5
 ЦСКА 22 12 3 7 34-24 39
6
 Спартак 22 11 5 6 35-30 38
7
 Рубин 22 8 6 8 22-25 30
8
 Ахмат 22 8 6 8 27-28 30
9
 Динамо 22 8 6 8 37-30 30
10
 Акрон 22 5 7 10 27-38 22
11
 Ростов 22 5 7 10 17-25 22
12
 Динамо Мх 22 5 6 11 12-27 21
13
 Кр. Советов 22 5 6 11 22-40 21
14
 Пари НН 22 6 2 14 18-36 20
15
 Оренбург 22 4 6 12 21-33 18
16
 Сочи 22 2 3 17 20-52 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.04 13:00 Акрон – ЦСКА - : -
4.04 15:15 Зенит – Кр. Советов - : -
4.04 17:30 Динамо – Оренбург - : -
4.04 19:45 Ахмат – Краснодар - : -
5.04 14:00 Пари НН – Ростов - : -
5.04 16:30 Динамо Мх – Балтика - : -
5.04 19:30 Спартак – Локомотив - : -
6.04 19:30 Сочи – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 12
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 12
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 8
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 20 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 20 1 2
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 20 1 7
Вся статистика

