Николич сообщил некоторым футболистам ЦСКА, что покидает клуб

По информации «СЭ», главный тренер ЦСКА Марко Николич позвонил некоторым игрокам команды и попрощался с ними. Тренер сообщил футболистам, что уходит.

Перед тем, как принять решение об уходе, Николич выдвинул ультиматум руководству армейцев. Серб сказал, что останется, если клуб уволит заместителя генерального директора по спортивным вопросам Евгения Шевелева.

Ранее сообщалось, что АЕК выкупит у ЦСКА контракт 45-летнего серба за 600 тысяч евро. Греческий клуб предложил специалисту контракт с запрлатой 2 миллиона евро в год.

Николич возглавляет ЦСКА с июля 2024 года, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2026 года. В сезоне-2024/25 армейцы под его руководством заняли третье место в чемпионате России и выиграли FONBET Кубок России.