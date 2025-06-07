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Николич сообщил некоторым футболистам ЦСКА, что покидает клуб

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», главный тренер ЦСКА Марко Николич позвонил некоторым игрокам команды и попрощался с ними. Тренер сообщил футболистам, что уходит.

Перед тем, как принять решение об уходе, Николич выдвинул ультиматум руководству армейцев. Серб сказал, что останется, если клуб уволит заместителя генерального директора по спортивным вопросам Евгения Шевелева.

Ранее сообщалось, что АЕК выкупит у ЦСКА контракт 45-летнего серба за 600 тысяч евро. Греческий клуб предложил специалисту контракт с запрлатой 2 миллиона евро в год.

Николич возглавляет ЦСКА с июля 2024 года, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2026 года. В сезоне-2024/25 армейцы под его руководством заняли третье место в чемпионате России и выиграли FONBET Кубок России.

Марко Николич.Николич бросает ЦСКА ради АЕК. Из-за еврокубков, семьи и зарплаты
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Марко Николич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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